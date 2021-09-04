Стрельба в воздух в Афганистане унесла жизни четырех человек

Накануне в Афганистане в результате нескольких инцидентов со стрельбой в воздух, совершенной боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России), погибли четыре человека. Об этом сообщил источник в медицинских кругах.

По его словам, еще семь человек получили ранения, передает РИА Новости.

Ранее представитель талибов и очевидцы заявляли, что боевики канонадой отмечают захват единственной неподконтрольной движению провинции Панджшер. Представители руководства талибов призвали боевиков прекратить стрельбу.

На фоне опасений жителей талибы заявили, что у стреляющих в воздух боевиков начнут изымать оружие, а виновников привлекут к ответственности.

Напомним, 15 августа боевики "Талибан" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.