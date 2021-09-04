Москвичей предупредили о дожде и ветре

В субботу, 4 сентября, в Москве ожидается ветер и кратковременный дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, воздух в столице днем прогреется до плюс 10-12 градусов, в Московской области - до плюс 8-13 градусов. "Такие значения на 4-5 градуса ниже положенной климатической нормы", - пояснил ведущий сотрудник "Фобос" Михаил Леус.

Он также отметил, что в субботу прогнозируется северо-западный ветер, его скорость составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.