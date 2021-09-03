Блинкен решил не встречаться в Катаре с талибами

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе предстоящей поездки в Доху не собирается встречаться с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте.

"Планов проводить какие бы то ни было встречи с "Талибаном" в Дохе пока нет, эта поездка больше о наших отношениях с Катаром и выражении благодарности за оказанную поддержку", - цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Ранее Блинкен сообщил, что в ближайшие дни он посетит Катар и Германию, продолжая усилия по расселению эвакуированных из Афганистана.

Напомним, 30 августа США завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране президент США Джо Байден объявил в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.