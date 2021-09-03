Глава "Нафтогаза": "Северному потоку-2" не разрешат работать в коммерческом режиме

Газопроводу "Северный поток-2" не позволят начать работать в коммерческом режиме, об этом заявил глава "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Он признал, что с технической точки зрения трубопровод будет достроен в ближайшие несколько недель, по нему пустят газ в тестовом режиме, чтобы проверить его работоспособность.

Однако, отметил Витренко, работа в коммерческом режиме будет невозможна, пока газопровод не сертифицирует регулятор ФРГ, также должно быть получено подтверждение от Еврокомиссии.

"Для того чтобы его сертифицировал европейский регулятор, как раз нужно, чтобы оператор "Северного потока" доказал полное соответствие европейскому праву. Этого не будет", - приводит слова главы украинской компании РИА Новости.