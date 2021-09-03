Названа стоимость новой ВПП для аэропорта дагестанской столицы

На строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Махачкалы потребуется финансирование в объеме порядка 11 млрд рублей, сказал гендиректор АО "Аэропорт Махачкала" Саид Рамазанов.

"Необходимо примерно около 11 млрд рублей для того, чтобы построить и полосу полноценную, и соответствующую инфраструктуру: перрон, места стоянок, рулежные дорожки", - сообщил он в беседе с журналистами, передает ТАСС.

Также он отметил, что сейчас проект рассматривается российским правительством. Планируется, что строительство взлетно-посадочной полосы будет завершено в 2025 году.