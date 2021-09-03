Для казахстанских городов введут единые строительные стандарты

В Казахстане введут единый стандарт облика городов, об этом сообщил министр индустрии инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

В министерстве будут разработаны новые стандарты комплексного развития территорий, направленные на создание условий комфортного проживания казахстанцев.

"Они будут включать в себя принципы комплексного развития городских территорий, стандарт развития городских территорий, стандарт освоения свободных территорий, стандарт формирования облика городов", - цитирует главу Мининдустрии Sputnik Казахстан.

Для этих целей в рамках разработки закона по развитию агломераций и комплексной застройки городов по поручению президента Казахстана будет создан единый институт градостроительной экспертизы всех уровней, а министерство национальной экономики страны разработает концепцию и законопроект по развитию агломераций, добавил министр.