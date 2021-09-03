Махачкалу и Египет свяжут чартерные рейсы

Из Махачкалы в сентябре запустят чартеры в Египет, сообщил журналистам гендиректор АО "Аэропорт Махачкала" Саид Рамазанов.

"Чартерные программы в Египет будут осуществляться из Екатеринбурга к нам, потом дальше - в Египет, потом обратно - из Египта к нам. Это Хургада и Шарм-эш-Шейх", - сказал он.

Также Рамазанов рассказал о том, что планируется открытие регулярных рейсов в Азербайджан и Иран и запуск дополнительных рейсов в Турцию, передает ТАСС.