Хабиб Нурмагомедов объяснил, за счет чего смог одолеть Макгрегора

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, за счет чего ему удалось победить экс-чемпиона промоушена в двух дивизионах Конора Макгрегора.

По его словам, все дело в психологии. "Один из главных ключей к успеху - терпение и беспристрастность. Конор бьет очень хорошо, но в этом бою я был на другом уровне, нежели он. В ментальной составляющей. Не играло тогда роли, кто сильнее бьет", - отметил Хабиб.

"Бороться мы умеем, драться мы умеем, но нужно собой обладать. Тогда я больше отдавал предпочтение психологии, чем своим физическим кондициям", - цитирует бойца агентство "Р-Спорт".

Нурмагомедов подчеркнул, что Макгрегор очень хорош как соперник, однако добавил, что считает себя сильнее психологически.

Напомним, бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Победу в поединке одержал российский боец. Он одолел ирландца, успешно применив болевой прием в четвертом раунде.

24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.