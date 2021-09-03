Грузинские полицейские задержали шесть владельцев оружия

Сотрудники грузинской полиции задержали в Тбилиси и районах страны шесть человек за незаконное ношение и хранение оружия,- говорится в сообщении МВД Грузии.

Так, в регионе Шида Картли полиция выявила схему незаконной продажи пистолета, патронов и обоймы к нему, в которой участвовали два человека. В Аджарской автономной республике полиция нашла обрез, 12 патронов, а также автомат Калашникова, две обоймы к нему и 75 патронов. Еще один автомат Калашникова был обнаружен в районе Местия, - передает Sputnik Грузия.

Также полиция выявила два факта незаконного хранения оружия Тбилиси: у одного задержанного дома хранился чешский пистолет "ЧЗ", обойма и 8 патронов к нему, у другого – пистолет Макарова, одна обойма и 15 патронов к нему.

Всем задержанным предъявлены обвинения в незаконном хранении и приобретении оружия, им грозит от 3 до 9 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.