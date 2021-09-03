Обнаружено еще одно серьезное последствие коронавируса

Ученые обнаружили еще одно опасное последствие коронавирусной инфекции, в исследовании участвовали 89 тыс человек, выживших после ковида, и 1,6 млн тех, кто не болел SARS-CoV-2. Об этом пишет New York Times.

По данным исследователей, после Covid-19 у некоторых пациентов ускорялся процесс старения почек. Так, у 30-40 летнего здорового взрослого потеря функции почек не превышает около 1% в год.

"Новое исследование показало, что у 4757 выживших после коронавируса произошла 30%-ная потеря функции почек в течение одного года... Это эквивалентно старению органа на 30 лет", - отметил один из авторов исследования, доктор Зияд Аль-Али.

Почему коронавирус так влияет именно на почки, пока не установлено.

Исследование велось по анонимным медицинским записям Управления здравоохранения ветеранов США, соответственно, пациенты были в основном белыми мужчинами с медианным возрастом 68 лет.