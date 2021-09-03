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В Махачкале отпраздновали окончание Второй мировой войны

В Махачкале отпраздновали окончание Второй мировой войны

Молодежный флешмоб состоялся в историческом парке "Россия – моя история" в Махачкале, сообщает пресс-служба Миннациональности Дагестана.

Отмечается, что мероприятие приурочено ко Дню окончания Второй мировой войны и 100-летию ДаССР.

В ведомстве уточнили, что целью акции является сохранение памяти о победе в Великой Отечественной войне, гордости за участников войны, даровавших нам мир.

Стоит добавить, что организаторами акции выступили "2ДРОО волонтеры Победы Дагестана", Министерство по делам национальности республики совместно с ДГПУ при поддержке исторического парка "Россия – моя история", учебные заведения республики и ветеранские организации.

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Вестник Кавказа

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