Астраханка с ОВЗ вышла в финал конкурса красоты "Невская красавица"

Жительница города Харабали Астраханской области Диана Тлепова стала финалисткой международного конкурса красоты среди девушек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) "Невская красавица", - сообщил в своем аккаунте в Instagram губернатор региона Игорь Бабушкин.

Диана оказалась в инвалидном кресле после перенесенной тяжелой болезни, однако это обстоятельство не стало препятствием для прохождения обучения и получения ею специальности в сфере банковского дела. После этого девушка получила второе образование – косметолога, а затем решила испытать свои силы и в конкурсе красоты. Она подала заявку и успешно прошла все этапы состязания, пройдя в финал из 25 участниц, выбранных из разных уголков мира, - передает "АиФ-Астрахань".

Финал престижного конкурса пройдет в Санкт-Петербурге 11 сентября текущего 2021 года. Диана должна будет продемонстрировать творческий номер – танец на инвалидной коляске.

"Я от всей души желаю тебе удачи. Будем болеть за тебя всем регионом!", - высказался в посте губернатор.

Девушка разместила в своем аккаунте в соцсети фотографии с губернатором и пышным букетом роз: "Я постараюсь достойно представить свой город на международном конкурсе", - написала она.