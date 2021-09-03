Российская прыгунья Мария Ласицкене стала второй на этапе Бриллиантовой лиги

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала второй на этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе, преодолев планку на высоте 2 м.

Победу в соревнованиях одержала украинка Ярослава Магучих, показавшая результат 2,02 м. Третьей стала представительница Австралии Никола Макдэрмотт (2 м), передает ТАСС.

Россиянин Тимур Моргунов занял четвертое место в прыжках с шестом с результатом 5,75 м. Победу одержал швед Арман Дюплантис (5,91 м), вторым стал американец Кристофер Нильсен (5,85 м), третьим - его соотечественник Кей-Си Лайтфут (5,85 м).

Напомним, в августе Ласицкене стала чемпионкой Олимпиады в Токио. В активе 28-летней россиянки три победы на чемпионатах мира.

Финал Бриллиантовой лиги пройдет 8-9 сентября в швейцарском Цюрихе.