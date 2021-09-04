Токаев знает, как разрешить водные конфликты Центральной Азии

На августовской встрече глав государств Центральной Азии в Туркменистане президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил создать рабочую группу на уровне заместителей министров и региональный консорциум для развития регионального сотрудничества в целях защиты драгоценных водных ресурсов. Geopolitical Monitor отмечает, что воды в регионе всегда не хватало.

В советский период были построены плотины и изменены течения рек для разработки масштабных ирригационных проектов; например, для выращивания хлопковых полей, важнейшей культуры в Узбекистане. Результатом стало повсеместное опустынивание и удар по Аральскому морю. Спустя три десятилетия после обретения независимости вода продолжает влиять на политику пяти центральноазиатских стран. "Водные войны" ведутся между странами, расположенными вверх по течению (Киргизия и Таджикистан) и странами вниз по течению (Казахстан, Туркменистан и Узбекистан). Вода стала катализатором нескольких конфликтов. Минувшей весной произошло столкновение между жителями Киргизии и Таджикистана из-за водозаборной станции на границе. Тогда десятки людей были убиты. Причем ситуация не улучшится в ближайшее время из-за последствий изменения климата, которое вызывает сильные засухи. Все это привело к отсутствию единой водной политики Центральной Азии.

Что предлагал Токаев в Туркменистане

В ситуацию вмешался Казахстан. В последние годы страна работала над защитой окружающей среды, включая спасение того, что осталось от Аральского моря, которое разделяют Казахстан и Узбекистан. Правительство Казахстана также заинтересовано в защите своей экосистемы для развития экотуризма. Токаев предложил создать специальную рабочую группу из заместителей министров Центральной Азии для обсуждения водных вопросов. "Эта группа может выработать взаимовыгодные решения, учитывая потребности всех секторов экономики", - надеется Токаев. Он также предложил создать Международный водно-энергетический консорциум в Центральной Азии, который будет "координировать интересы всех стран региона в области гидроэнергетики, ирригации и экологии".

Токаев также предложил усовершенствовать "организационную структуру и правовую базу" Международного фонда спасения Арала (МФСА). У фонда очень разнообразная миссия. Согласно его веб-сайту, основная цель фонда "финансировать и предоставлять кредиты совместным практическим мерам, программам и проектам по спасению Арала, экологической реабилитации Приаралья и бассейна Аральского моря в целом с учетом интересов всех стран в регионе". В таком геополитически сложном регионе, как Центральная Азия, это непростая задача.

Наконец, президент Токаев предложил обновить соглашение об использовании водных и энергетических ресурсов реки Сырдарья, принятого в 1998 году. Этот документ "фокусируется на использовании водных и энергетических ресурсов реки Нарын ниже Токтогульского водохранилища, и был… принят правительствами Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Поправка о включении Таджикистана была принята 19 июня 1998 года," поясняет эссе 2013 года о реке Исфара (которая пересекает три центральноазиатских государства).

Может ли Центральная Азия сотрудничать с учетом ограниченных водных ресурсов

Неизвестно, смогут ли правительства пяти стран Центральной Азии сотрудничать в проектах по сохранению водных ресурсов. У всех пяти стран есть другие приоритеты, начиная вопросами усиления в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) и заканчивая пандемией COVID-19. Но последствия изменения климата больше нельзя игнорировать. Совместное использование водных ресурсов пятью государствами может иметь внерегиональные последствия. Одним из примеров является широко распространенная обеспокоенность тем, что озеро Балхаш в Казахстане может стать следующим Аральским морем, поскольку река Или, которая течет из Китая в озеро, отводится для помощи ирригационным проектам на территории Китая. Если пять центральноазиатских государств смогут понять, как эффективно распределить воду, то же самое могут сделать Нур-Султан и Пекин.

Ситуация будет только усугубляться из-за разрушительных последствий изменения климата. Вероятно, в ближайшем будущем мы можем увидеть новые столкновения между жителями стран, расположенных в верхнем и нижнем течении, особенно если засухи станут более продолжительными и разрушительными. Сотрудничество - ключ к ненасильственному решению этого вопроса. Поэтому предложения, представленные президентом Токаевым на августовском саммите, становятся особенно актуальными. Они представляют собой новаторские политические идеи, которые могут привести к желаемым результатам. "Вода должна не разделять страны Центральной Азии, а объединять их", - убежден Токаев.