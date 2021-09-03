Казахстан возобновит авиасообщение с Венгрией

Казахстан объявил о возобновлении авиарейсов в Венгрию, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

"Благодаря совместной работе комитета гражданской авиации МИИР и посольства Казахстана в Венгрии с 9 сентября 2021 года венгерский лоукост-перевозчик Wizz Air планирует возобновить регулярные рейсы между городами Будапешт и Нур-Султан с частотой один рейс в неделю (четверг) на воздушном судне типа А320", -сказано в сообщении.

Отмечается, что увеличение полетов в Венгрию будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

При этом рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарных требований и в соответствии с расписанием.