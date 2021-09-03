В Москве организуют бесплатные экскурсии по заводам и фабрикам города

Открылась регистрация на бесплатные экскурсии по заводам и фабрикам Москвы "Открой Моспром", которые пройдут с 9 по 11 сентября, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Отмечается, что экскурсантов соберут в 70 групп. Им покажут 20 предприятий.

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте проекта otkroimosprom.ru и получить бесплатный электронный пропуск.

"Ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, все еще диктуют условия при составлении экскурсионных планов: организаторами соблюдаются необходимые меры предосторожности", - подчеркнул руководитель департмента инвестполитики Александр Прохоров.