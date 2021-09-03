Направлявшийся в Белгород SSJ-100 экстренно вернулся в Москву

Лайнер Sukhoi Superjet-100, летевший из Москвы в Белгород, подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета - Шереметьево, рассказал источник в авиационных службах.

"Самолет SSJ-100 около 22:15 мск вылетел из Шереметьево и сразу после взлета подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности", - цитирует его ТАСС.

Источник пояснил, что экипаж решил не продолжать полет, сейчас воздушное судно вырабатывает топливо перед посадкой.

Позднее стало известно, что у самолета отказал датчик системы управления.

На борту SSJ-100 - 81 пассажир и пять членов экипажа.

Чуть позже лайнер, по сообщению источника, совершил успешную посадку.