Направлявшийся в Белгород SSJ-100 экстренно вернулся в Москву
Лайнер Sukhoi Superjet-100, летевший из Москвы в Белгород, подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт вылета - Шереметьево, рассказал источник в авиационных службах.
"Самолет SSJ-100 около 22:15 мск вылетел из Шереметьево и сразу после взлета подал сигнал тревоги из-за сработавшего датчика неисправности", - цитирует его ТАСС.
Источник пояснил, что экипаж решил не продолжать полет, сейчас воздушное судно вырабатывает топливо перед посадкой.
Позднее стало известно, что у самолета отказал датчик системы управления.
На борту SSJ-100 - 81 пассажир и пять членов экипажа.
Чуть позже лайнер, по сообщению источника, совершил успешную посадку.
Вестник Кавказа
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