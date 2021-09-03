"Утренняя почта" возвращается на телеэкраны

Уже в следующее воскресенье, 12 сентября, в эфир возвращается программа "Утренняя почта". По воскресеньям на письма телезрителей будет отвечать Николай Басков, - сообщила пресс-служба телеканала "Россия-1".

Возрождение телевизионной программы является неким эмоциональным сигналом для телезрителей, - заявил сегодня генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.

"С одной стороны, это, конечно, возможность напомнить той аудитории, которая смотрит телевидение, поскольку для них это очень важный эмоциональный сигнал. Это память, это возвращение в детство для очень многих. А с другой стороны - это действительно один из жанров телевизионных, которые всегда были и будут", - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, музыкально-развлекательная программа "Утренняя почта", которая ранее называлась "По письмам телезрителей", выходила в эфир с 1973 года. Ее ведущими были Юрий Николаев, Татьяна Веденеева, Наталия Андреева, Александр Ширвиндт и многие другие звезды.