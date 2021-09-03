Участники запрещенной в РФ террористической организации задержаны в Туле

Участники запрещенной в РФ террористической ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад" задержаны в Туле, такое сообщение распространила пресс-служба областного УФСБ.

В нем говорится, что ее членами были граждане одной из стран Центральной Азии, которые "оказывали ресурсную поддержку международной террористической организации (МТО) и вербовали в нее соотечественников", передает "Интерфакс".

В пресс-службе уточнили, что задержанные вербовали соотечественников для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований в Сирии и переправляли их в эту страну.

По местам жительства подозреваемых найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации.

Открыты и расследуются уголовные дела по статьям "Содействие террористической деятельности" и "Участие в деятельности террористической организации".