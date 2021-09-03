В Китае найдено пиво 9000-летней давности

На юго-востоке Китая археологи обнаружили остатки пива, изготовленного 9000 лет назад. Сосуды, содержащие напиток были найдены рядом с двумя человеческими скелетами. Предположительно, скорбящие поминали пивом умерших. Smithsonian magazine сообщает, что несколько горшков с длинной шейкой, обнаруженных в ямах, содержали крахмал, окаменелые растительные остатки, а также остатки плесени и дрожжей. Вероятно, когда в них содержался сброженный алкогольный напиток.

"Наши результаты показали, что керамические сосуды использовались для хранения жидкости, похожей на пиво - ферментированного напитка из риса, зерна, называемого слезами Иова, и неопознанных клубней, - говорит ведущий автор исследования Цзяцзин Ван, археолог из Дартмутского колледжа. - Это древнее пиво не похоже на то, что мы пьем сегодня. Скорее всего, это был слегка сброженный сладкий напиток, вероятно, мутного цвета".

Дэвид Нилд из ScienceAlert пишет, что археологи пытаются определить ценность, которую древние люди придавали определенным продуктам питания, отчасти с учетом того, насколько сложно было бы собрать или произвести их. Учитывая ингредиенты и процесс пивоварения, исследователи предполагают, что этот напиток мог быть частью церемонии захоронения.

Цяотоу – один из двух десятков археологических памятников в Чжэцзяне, которые были частью культуры Шаншань. По мнению исследователей, это были первые люди, которые начали выращивать рис около 10 тысяч лет назад. Исследователи обнаружили стоянки Шаншань, возраст которых насчитывает 11400 лет.

"Мы не знаем, как люди изготавливали этот продукт 9000 лет назад, поскольку брожение может происходить естественным путем, - заявил Цзяцзин Ван. - Если у людей были остатки риса и зерна покрылись плесенью, они могли заметить, что с возрастом зерна стали слаще и крепче. Хотя люди, возможно, не понимали биохимии зерна они, вероятно, наблюдали за процессом ферментации и использовали его методом проб и ошибок".

Другой необычной находкой на этом месте стали сами горшки ху, а также другие сосуды. Согласно исследованию, это одни из самых ранних известных образцов расписной керамики в мире. Некоторые были украшены абстрактными узорами. Исследователи заявили, что другой глиняной посуды того же типа не было найдено в других местах того времени.

Последняя находка исследователей не является самым ранним примером пивного напитка. Более ранние образцы были найдены в Средиземноморском регионе, в том числе пиво, которое древние натуфийцы готовили из пшеницы, овса, ячменя и других ингредиентов на территории нынешнего Израиля. Их возраст насчитывает более 13000 лет.

Некоторые исследователи утверждают, что производство алкогольных напитков помогало налаживать социальные отношения и способствовало более тесному сотрудничеству в древние времена. Авторы нового исследования говорят, что изготовление пива могло стать фактором постепенного развития сложных рисоводческих обществ в Чжэцзяне в течение следующих 4000 лет.