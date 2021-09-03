Ураган и дождь пронеслись по Кобулети

Ураганный ветер стал причиной серьезных разрушений в Кобулети (Аджария), об этом пишут грузинские СМИ.

Он повредил кровли жилых многоквартирных и частных домов и уронил множество деревьев, сообщает Sputnik Грузия.

Вместе с ураганом лил сильный дождь, который затопил центральные улицы, подвалы и первые этажи зданий.

По словам одного из жителей города, подтопления происходят каждый раз после серьезного дождя из-за плохого состояния ливневой канализации.

Мэр Кобулети Мириан Катамадзе заявил, что муниципальные службы оценивают нанесенный стихией ущерб.