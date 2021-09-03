Иран больше не доверяет Европе

Через три года после того, как Дональд Трамп начал проводит политику ”максимального давления”, Иран обогатил уран до уровней, близких к оружейному, а экономика страны демонстрирует некоторые признаки стабилизации, благодаря поддержке Пекина и Москвы, даже несмотря на то, что важнейший экспорт нефти остается под жесткими санкциями.

Bloomberg отмечает, что такое развитие событий предоставляет новому правительству Ирана возможность расширить список уступок, которые оно хочет получить от Вашингтона, чтобы вернуться к соблюдению соглашения 2015 года, заключенного с мировыми державами. Возможно три варианта развития событий: либо переговоры будут продолжены в следующем году, либо диалог полностью будет сведен на нет, либо на Ближнем Востоке начнутся очередные беспорядки.

Участники переговоров от Ирана видят, что влияние американских санкций убывает. Они, скорее всего, потребуют облегчения, которое выходит за рамки ядерных санкций, наложенных Трампом, сказал Али Ваез из Международной кризисной группы, исследовательского института в Брюсселе. Чтобы осложнить возвращение к сделке, которая ограничила ядерную программу Ирана в обмен на снятие санкций, администрация Трампа ввела ряд ограничений в качестве ответа на нарушения прав человека и финансирование определенных террористических групп.

Хотя формальная дата седьмого раунда переговоров с целью возобновления сделки, не определена, ожидается, что диалог будет продолжен во время Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, которая состоится 21 сентября в Вене, сообщили два чиновника, попросившие не называть их имен в соответствии с дипломатическими правилами. Вашингтон заявляет, что, хотя он и ”готов к компромиссу” по некоторым вопросам, переговорщики не будут ждать вечно, а ядерную программу Ирана необходимо свернуть в определенных пределах.

Тем временем генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси добивается встречи с новым главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммедом Эслами накануне Венской конференции. Он хочет оценить готовность Тегерана восстановить прекращенный в знак протеста против санкций США доступ для наблюдателей агентства и желание ИРИ сотрудничать с международными экспертами.

И лидер КНР Си Цзиньпин, и лидер России Владимир Путин в прошлом месяце обсуждали с недавно избранным президентом Ирана Эбрахимом Раиси ядерное соглашение. Китай и Россия подписали сделку 2015 года и заявили о необходимости выполнения сторонами его условий. Китай поддерживает законные опасения Ирана по поводу соглашения и обещает продолжать финансовую поддержку.

Результаты помощи уже очевидны в Иране. Производство стали в стране велось более высокими темпами, чем в Китае в течение июля, и, согласно последним данным, опубликованным World Steel Association, Иран стал 10-м крупнейшим производителем металла в мире. Продолжается строительство новых портов и железных дорог при поддержке Китая. В августе Иран объявил о планах строительства нового газового хаба на Каспии. В четверг высокопоставленный представитель Китайской национальной нефтегазовой корпорации прибыл с визитом в Тегеран для обсуждения совместных проектов и расширения связей.

Что касается дипломатии, то на прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Вену, чтобы встретиться с руководителем МАГАТЭ Гросси. Хотя Москва ясно дала понять, что ожидает от Ирана возобновления допуска для расширенных инспекций, она не проявила никакого стремления к усилению давления на Иран.

Китай аналогичным образом предупредил наблюдателей МАГАТЭ о том, что они не должны выходить за рамки своих наблюдательных функций в поддержку целей США и ЕС. Европейские дипломаты ожидают результатов консультаций между МАГАТЭ и Ираном, прежде чем принять решение о том, следует ли осуждать Иран за его нежелание сотрудничать. Тегеран вряд ли столкнется с дополнительными запретами Совета Безопасности, потому что Китай и Россия почти наверняка заблокируют попытку ввести новые санкции.

”Европа столкнулась с почти неразрешимой дилеммой после начала США политики максимального давления", - сказала Тарья Крунберг, научный сотрудник Стокгольмского международного института, изучающего проблемы мира. В прошлом она работала над ядерной проблемой Ирана, будучи европейским парламентарием. ”Иран больше не доверяет Европе и разворачивается на восток, в сторону Китая”, - утверждает Крунберг.