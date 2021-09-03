Овощи для борща в Дагестане стали дешевле

В Дагестане по сравнению с весенним периодом значительно подешевели овощи "борщевого набора", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

С началом уборки урожая цены снизились и стабилизировались.

"Оптовые цены на картофель составляют оптом 25 рублей/кг, в розницу 28-30 рублей/кг; на свеклу оптовая цена 17-22 рублей/кг, розничная – 30 рублей/кг; на морковь оптовая цена 22-25 рублей/кг, розничная 30-35 рублей/кг", – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Баттал Баталов, передает "АиФ Дагестан".

Напомним, в апреле-мае этого на рынках республики розничные цены на овощи "борщевого набора" повысились на 20-40%, причинами этого министр назвал уменьшение производства и запасов урожая 2020 года, влияние пандемии нового коронавируса и уменьшение ввоза из регионов России.