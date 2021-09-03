Аэроэкспресс соединит Дербент с аэропортом Махачкалы лишь через 15 лет

Запуск аэроэкспресса между Дербентом и аэропортом Махачкала в 2024 году несколько преждевременен, он может начать ходить лишь к 2035 году, - заявил гендиректор АО "Аэропорт Махачкала" Саид Рамазанов.

"Аэроэкспресс из Дербента в аэропорт и в Махачкалу - это планы, наверное, 2035 года", - отметил Рамазанов, передает "Это Кавказ".

Сейчас добраться до аэропорта можно на такси или на маршрутке. "Автобусной или троллейбусной линии сюда, насколько мне известно, не планируется", - добавил гендиректор аэропорта.

Напомним, весной нынешнего 2021 года первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Леонид Липсиц сообщал, что запуск аэроэкспресса между махачкалинским аэропортом и Дербентом запланирован на конец 2023 года.

