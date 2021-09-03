YouTube заблокировал канал "патриота казахского языка" Ахметова

Видеохостинг YouTube заблокировал канал жителя Казахстана Куата Ахметова, проводившего "языковые рейды", за многочисленные нарушения правил.

"Аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз", - говорится в сообщении видеохостинга.

Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке. В описаниях к видео в адрес запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие, - передает РИА Новости.

Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку.

Напомним, МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.