Токаев поручил рассмотреть вопрос о строительстве АЭС в Казахстане

Казахстану необходима атомная электростанция, - заявил сегодня, выступая на Восточном экономическом форуме, президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"В послании я поставил задачу всесторонне изучить возможность создания в Казахстане атомной энергетики. Важно в должной мере учесть насущные потребности государства, включая граждан и бизнес. Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция", - сказал Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане поднимался уже не раз - к 2030 году в стране ожидается дефицит электроэнергии, в связи с чем в течение года правительству и холдингу "Самрук-Казына" поручено изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики.