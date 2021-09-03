Молния уничтожила жилой дом на Ставрополье

Удар молнии спровоцировал пожар в частном доме на Ставрополье. Такое сообщение опубликовано на сайте краевой Противопожарной и аварийно-спасательной службы.

Поздней ночью накануне жители одного из домов села Садового в Арзгирском районе проснулись от грохота. Выбежав на улицу, они увидели, что горит крыша дома. Возгорание могло начаться из-за молнии, попавшей в постройку.

Пожар разрастался, в итоге пламя уничтожило практически весь дом. Площадь возгорания - 70 кв м.

Перекидывания огня на соседние дома удалось избежать.