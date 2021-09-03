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Лавров назвал "прорывным" будущий визит президента Узбекистана в Россию

сайт Кремля
сайт Кремля

Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ, отложенный из-за пандемии коронавируса, пройдет сразу после улучшения эпидемической ситуации и станет прорывным. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на марафоне "Новое знание".

"Мы, к сожалению, в прошлом году не смогли провести планировавшийся государственный визит президента Узбекистана, который будет по-настоящему прорывным, я считаю, потому что содержательное наполнение его беспрецедентно", - цитирует главу МИД РФ ТАСС.

Дипломат пояснил, что между Россией и Узбекистаном происходят "буквально ежедневные контакты" на уровне профильных министерств, сам он поддерживает прекрасные отношения с главой МИД РУз Абдулазизом Камиловым.

Лавров указал, что главы правительств обеих стран ведут общение в рамках специально разработанного механизма, дающего возможность координировать все аспекты взаимоотношений согласно договоренностям, к которым приходят президенты.

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Вестник Кавказа

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