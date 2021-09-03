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Донского строителя дорог уличили в сокрытии налогов

Донского строителя дорог уличили в сокрытии налогов

Ростовские следователи уличили директора компании, занимающейся строительством дорог, в сокрытии от налоговой крупной суммы денег, - сообщили в Следственном комитете по Ростовской области. 

Строитель четыре месяца скрывал свои доходы - в этом ему помогли контрагенты, с которыми он вел расчет через третьих лиц. Ему удалось увести от налоговой более 5,5 млн рублей, - передает "АиФ-Ростов".  

В отношении главы строительной компании возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - говорится в сообщении.

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