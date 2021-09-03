"Черные кладоискатели" вырыли ямы на древнем кладбище в Армении (ФОТО)

Неизвестные злоумышленники осквернили кладбище у церкви в общине Зораван в Котайкской области, такое сообщение распространила Служба охраны памятников Минобразования, науки, культуры и спорта Армении.

В нем говорится, что преступники, разыскивая клад, вырыли две ямы, каждая глубиной 50-60 см и диаметром 1 м, на территории кладбища, которое находится между склепом и церковью, датируемой VII веком.

В связи со случившимся Служба охраны памятников обратится к правоохранителям, передает Sputnik Армения.

Аналогичный случай произошел на территории кладбища и в минувшем году.