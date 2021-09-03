Украина и США будут сотрудничать в сфере коммерции

Правительства Украины и США подписали меморандум о коммерческом сотрудничестве, сообщил сегодня офис украинского президента по итогам визита в США делегации Украины во главе с президентом страны Владимиром Зеленским.

"В рамках рабочего визита президента Украины в США подписан ряд важных документов, в частности меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Меморандум подписали первый вице-премьер - министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Алексей Любченко и министр торговли США Джина Раймондо, отмечается, что он нацелен "на реализацию взаимной заинтересованности двух стран в усилении коммерческих связей для укрепления благосостояния, безопасности и экономического роста на Украине и в США путем поощрения коммерческого участия американских компаний в украинской экономике и украинских компаний - в американской".

Стороны планируют разработку и осуществление коммерческих проектов, а также участие в государственных закупках на Украине и в США. Главным, согласно документу, станет сотрудничество в энергетике, развитие цифровой экономики, оборонной сферы, кибербезопасности и здравоохранения, - отмечается в сообщении.