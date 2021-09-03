Талибы утверждают, что взяли Панджшер, силы сопротивления опровергают это

Силы сопротивления, располагающиеся в провинции Панджшер на севере Афганистана и не подчинившиеся запрещенному в России радикальному движению "Талибан", опровергают распространенную ранее его представителями информацию о полном захвате регион. Об этом заявил близкий к ополченцам источник в провинции.

"Это слухи, распространяемые талибами для запугивания населения. Они пытаются прорваться в Панджшер с нескольких направлений, но вынуждены отступать", - приводит его слова ТАСС.

В то же время, "Талибан" заявляет, что взял под полный контроль всю территорию Афганистана, включая и Панджшер. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в организации.