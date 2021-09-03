Россиянин "не пустил" деталь модуля "Наука" в открытый космос

Космонавт Петр Дубров сумел поймать крышку электроразъема модуля "Наука", улетевшую в космос из-за отсутствия страховочного троса. Об этом он сообщил во время трансляции выхода в открытый космос, которую ведет "Роскосмос".

"Я поймал улетевшую крышку", - сказал космонавт.

Изначально планировалось, что космонавты снимут крышки и привяжут их к корпусу модуля, чтобы они не оказались в открытом космосе в качестве космического мусора.

Однако уже во время работы Дубров увидел, что у части крышек нет страховочных колец. На этот случай инструкция велит вручную извлечь крышки и упаковать их в специальный мешок для мусора. Во время этой процедуры одна из крышек и улетела в открытый космос, через минуту Дубров поймал ее и со второй попытки отправил в мешок.

Космонавты Петр Дубров и Олег Новицкий сейчас работают в открытом космосе, занимаясь в первую очередь интеграцией модуля "Наука" в состав МКС.