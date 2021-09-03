Аграрии КЧР удвоили урожай собранного зерна

Карачаево-черкесским аграриям удалось нарастить валовой сбор зерновых в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом - до 122,6 тыс т, - сообщила ведущий специалист Минсельхоза КЧР Жанна Конова.

Средняя урожайность зерна составила 39,4 ц с га, что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, - передает "Интерфакс".

В минувшем году в Карачаево-Черкесии отмечалась сильная засуха, и из-за погодных аномалий аграрии республики недополучили около 50% урожая зерновых колосовых культур, - напомнили в региональном Минсельхозе.