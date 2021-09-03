Глава районного отдела полиции наказан штрафом за взятку в Адыгее

Начальник отдела МВД по Майкопскому району Адыгеи признан виновным в получении взятки. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Адыгее.

Собранные отделом ведомства по расследованию особо важных дел доказательства суд счел достаточными для обвинительного приговора для обвиняемого по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствие и суд выяснили, что осужденный, преследуя цель незаконного получения имущества и услуг имущественного характера, неоднократно привлекал двух своих подчиненных сотрудников к выполнению его поручений, связанных с приобретением для него и его близких имущества и освобождением последних от соответствующих имущественных затрат. "Взамен осужденный осуществлял общее покровительство по службе путем продвижения по службе и поощрения", - отметили в управлении.

Суд приговорил мужчину к штрафу в 800 тыс рублей, в течение двух лет он не сможет занимать должности, связанные с функциями представителя власти. Приговор в законную силу не вступил.