В Бахчисарае открыли памятник борцам с терроризмом

Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, власти крымского Бахчисарая в открыли памятник сотрудникам подразделений специального назначения органов госбезопасности и министерства обороны России, - сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю.

"К сожалению, терроризм - это не какая-то далекая история, 2018 год, нападение на колледж в Керчи, напомнил нам, что такое терроризм, что он рядом. Прообразом данного памятника является всем известная фотография из Беслана, где сотрудник спецназа выносит трехмесячную девочку из школы", - приводятся в сообщении слова главы администрации Бахчисарая Дмитрия Скобликова, передает "Интерфакс".

Памятник представляет собой фигуру мужчины в амуниции в полный рост с младенцем на руках.