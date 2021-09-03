Гарибашвили: экономика Грузии не выдержит локдауна

Ввести локдаун несложно, но это не выход для Грузии, такое мнение выразил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

"Нет ничего проще, чем закрыть страну, я могу закрыть всю страну через час, но это не выход", - цитирует его Sputnik Грузия.

Гарибашвили пояснил, что закрывать экономику нельзя, особенно это касается такой маленькой страны, как Грузия. По словам премьера, именно благодаря отказу от локдаунов экономика Грузии в данный момент стабильно развивается.

"Нам необходимо сохранить экономический рост и управлять пандемией, чтобы никто не остался без заботы и лечения. На сегодняшний день системе здравоохранения это удается", - уточнил он.

Глава правительства еще раз обратил внимание на большое значение вакцинации от коронавируса и предупредил, что локальные ограничения продолжатся в случае необходимости.