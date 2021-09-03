В ингушской Назрани открылись две новые школы

Сегодня в ингушской Назрани ввели в эксплуатацию сразу две школы на 720 мест каждая, - сообщили в пресс-службе руководителя региона.

"Открытие школ позволило разгрузить сразу несколько общеобразовательных учреждений города. Особенно это касается средней школы №5, в которой детей училось в два раза больше, чем предусматривается нормативом, а также СОШ №10 и №17, которые теперь перейдут на односменный режим занятий", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Помимо педагогов, учеников и их родителей в церемониях открытия школ в Альтиевском и Насыр-Кортском округах города принял участие и глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Здания возведены по типовому проекту – в каждой из школ есть спортзал, медкабинет, столовая и пищеблок, актовый зал, библиотека, а в кабинетах оборудованы мастерские и помещения для организации кружков дополнительного образования. Обустроена и пришкольная территория – на каждой из них есть футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, круговая беговая дорожка.