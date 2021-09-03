Глава Пентагона обсудит со странами Ближнего Востока события в Афганистане

В конце этой недели министр обороны США Ллойд Остин отправится в турне по странам Ближнего Востока. Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

По его словам, в рамках визита в Катар, Бахрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию министр обсудит ситуацию в Афганистане после вывода из этой страны американских войск.

Кирби подчеркнул, что Остин проведет переговоры с региональными партнерами и главами военных ведомств этих стран, а также с представителями американских военных в регионе. "Он, конечно, подтвердит наши прочные отношения в области обороны и вновь поблагодарит их за их невероятную поддержку", - цитирует пресс-секретаря оборонного ведомства ТАСС

Напомним, 30 августа США завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране президент США Джо Байден объявил в середине апреля 2021 года. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в России). 15 августа талибы окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.