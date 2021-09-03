В Северной Осетии до конца года построят почти 1,5 тыс квадратных метров жилья

В Пригородном районе Северной Осетии власти намерены до конца текущего года построить 22 дома, которые возведут по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий".

В селении Верхняя Саниба построят 11 домов, еще 10 домов появятся в Гизели и один дом - в Нижней Санибе. Всего планируется сдать жилье общей площадью 1 тыс 371 кв м, - передает "Это Кавказ".

Всего на жилищное строительство в текущем 2021 году в республике планируется направить более 736 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - около 708 млн, из республиканского - 28 млн рублей.