Емельяненко рассказал, почему не стал уезжать из России на ПМЖ в другую страну

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объяснил, почему отказался переезжать на постоянное место жительства в другую страну.

"Я выбрал Россию, хотя у меня есть возможность жить в другой стране. Не уезжаю специально, целенаправленно: живу здесь, развиваю здесь смешанные единоборства, пропагандирую спорт и, по возможности, здоровый образ жизни", - рассказал спортсмен.

Емельяненко отметил, что ему поступало предложение переехать в Японию и Корею, и выступать за эту страну, однако он отказался. "Сказал, никуда не поеду, буду здесь. Здесь все устраивает. Я русский", - сказал боец.

Он также сообщил, что аналогичное предложение получал из Кореи. "На зарплату хотели поставить, жилье снять. Хотели, чтобы прямо выступал за Корею", - цитирует Емельяненко Sport24.