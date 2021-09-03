Узбекистан назвал предварительную цену зерна в будущем году

Минимальная цена узбекского зерна в 2022 году по прогнозам составит 2,5 млн сумов ($235) за 1 т, - сообщили сегодня в Минсельхозе страны.

Эта цифра определена с учетом анализа закупочных цен на зерно на мировом рынке и региональных товарных биржах, а также затрат местных фермеров и носит рекомендательный характер, закупочные цены на зерно производители и получатели зерна определяют самостоятельно в рамках договорных отношений на основе взаимовыгодных соглашений, - напомнили в Минсельхозе Узбекистана, передает Podrobno.uz.

Исходя из рыночных цен корректировка ожидаемой минимальной цены будет производиться ежеквартально, - добавили в аграрном ведомстве.