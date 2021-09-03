Ливни размыли часть трассы Светлоград - Буденновск на Ставрополье
Сегодня мощные ливни, обрушившиеся на Ставрополье, размыли часть региональной автодороги "Светлоград - Благодарный - Буденновск", - сообщили в госавтоинспекции края
"На девятом километре трассы просела проезжая часть, повреждено 300 метров одной из полос движения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
На участке дежурит экипаж ДПС, организовано реверсивное движение по одной полосе.
Автодорогу и прилегающую территорию обследуют. Решается вопрос об ограничении движения, - сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГГИБДД ГУ МВД России по региону.
Вестник Кавказа
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