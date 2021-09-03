Мехрибан Алиева поблагодарила паралимпийскую сборную Азербайджана (ФОТО)

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поблагодарила национальную сборную АР, достойно выступающую на Паралимпиаде в Токио. Соответствующее сообщение опубликовано на ее официальной странице в Instagram.

Мехрибан Алиева напомнила, что азербайджанские паралимпийцы завоевали уже 12 золотых наград в Токио.

"Поздравляю нашего паралимпийца Рамана Салеха с завоеванием своей 3-ей золотой медали!" - обратилась первый вице-президент.

"Искренне благодарю нашу национальную сборную, достойно представляющую Азербайджан на Паралимпиаде, желаю всем нашим спортсменам новых достижений и побед!" - отметила Мехрибан Алиева.