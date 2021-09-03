Узбекистан получил от Германии "коктейл" для лечения COVID-19

Германия передала Узбекистану 10 тыс доз "коктейля из антител" для лечения коронавируса COVIVD-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Гуманитарный груз стоимостью почти 21 млн евро был доставлен накануне в Ташкент самолетом из Берлина, передает Газета.uz.

Специализированный "коктейль из антител" разработан швейцарской компанией Roche. Он представляет собой совокупность антител casirivimab и imdevimab. В ноябре 2020 года американский регулятор FDA одобрил его для экстренного применения для лечения коронавируса у взрослых и детей старше 12 лет.

Как отмечается, он снижает риск госпитализации и смерти, а также сокращает продолжительность симптомов заболевания с 14 до 10 дней.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 219 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.