Чиновники Минтруда Ингушетии скрывали недвижимость и доходы

Чиновники министерства труда, занятости и социального развития Ингушетии понесли дисциплинарную ответственность за нарушения антикоррупционного законодательства, такое сообщение опубликовано на сайте республиканской прокуратуры.

По итогам проверки, проведенной надзорным ведомством, выяснилось, что отдельные должностные лица министерства, нарушая закон, в текущем году представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о тех же самых вещах у своих супругов за прошлый год.

"Так, ими были укрыты сведения о находящихся в собственности и пользовании объектах недвижимого имущества, о полученных доходах от продажи автомобилей, не отражались и неверно отражались суммы доходов по месту работы и иные доходы, не указывались счета, открытые в кредитных организациях, а также не отражались и другие сведения", - пояснили в прокуратуре.

Таким образом чиновников уличили в нарушении антикоррупционного законодательства.

По итогам проверки прокурор Ингушетии внес представление об устранении нарушений министру труда, занятости и социального развития РИ. В результате 14 должностных лиц министерства, в том числе семь начальников отделов, привлечены к дисциплинарной ответственности.