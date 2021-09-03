Боррель озвучил условия финансовой помощи Афганистану

Европейский союз (ЕС) прогнозирует ряд серьезных трудностей финансового характера в Афганистане и поможет решить их при условии соблюдения новыми афганскими властями ряда требований, связанных с защитой прав человека и с борьбой против терроризма, - заявил сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Да, у них будут проблемы: нехватка ликвидности, финансовые трудности. Там будет нехватка ликвидности для выплат зарплат госслужащим, для выплат вообще всего ", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД ЕС в Словении, передает "Интерфакс".

ЕС будет без каких бы то ни было условий оказывать Афганистану гуманитарную помощь, но что касается финансовой помощи, то она будет оказана лишь в случае выполнения условий, - добавил Боррель.

Главы МИД стран ЕС ожидают от Афганистана соблюдения прав человека, содействия в распределении гуманитарной помощи среди афганцев, а также борьбы против террористических группировок.