"Подземные" торговцы устроили шествие протеста в Тбилиси

Торговцы, работающие в подземном переходе на Вокзальной площади в Тбилиси, провели акцию протеста, поддержку им оказал один из лидеров Лейбористской партии Грузии Лаша Чхартишвили.

Демонстранты выразили недовольство в связи с высокой арендной платой. Требуя снизить ставки, с Вокзальной площади участники акции маршем прошли до мэрии и подали властям соответствующее заявление.

"Мы требуем, чтобы мэр Тбилиси Каха Каладзе снизил вдвое аренду владельцам территории, на которой торгуют эти люди, с тем, что те в свою очередь снизят арендную плату торговцам, чтобы эти люди смогли спасти свое дело и чтобы все это отразилось и на нас, покупателях", - цитирует Чхартишвили Sputnik Грузия.

Напомним, именно на Вокзальной площади можно приобрести одежду, обувь, продукты, бытовую и мобильную технику по самым низким ценам.