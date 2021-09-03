Результаты исследований "ЭпиВакКороны-Н" станут известны осенью

Осенью Роспотребнадзор планирует объявить итоги пострегистрационных клинических исследований новой антикоронавирусной вакцины "ЭпиВакКорона-Н", которые проходят с участием 3 тысяч добровольцев, - сообщила заместитель генерального директора научного центра "Вектор" Татьяна Непомнящих.

"Третья/четвертая фаза пострегистрационных клинических исследований вакцины "ЭпиВакКорона" завершается, сейчас мы собираем данные восьми клинических баз, которые проводили исследования. После того, как мы получим все данные и обработаем их, будет получен окончательный результат. Думаю, что это будет осенью", - сказала Непомнящих, передает "Интерфакс".

Результаты исследований планируется опубликовать в научных рецензируемых журналах, также в октябре станут известны результаты первых двух фаз исследований трехкратного введения "ЭпиВакКороны-Н", - добавила Непомнящих, отметив, что по схеме идет введение второй дозы через три недели после первой и третьей - через два месяца после второй.