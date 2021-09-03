Пьяная судья врезалась в столб у детской площадки в Костанайской области

Судья Костанайского городского суда устроила ДТП, этот факт, о котором ранее сообщили СМИ, подтвердили в суде.

В его пресс-службе уточнили, что женщина управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в произошедшем разбирается дорожная полиция Костанайской области, пишет Sputnik Казахстан.

Как сообщает региональное издание "Тобол Инфо", водитель не справилась с управлением и врезалась в столб. По словам очевидцев, это случилось недалеко от детской площадки.

"Водитель, 1968 года рождения, была доставлена в наркологию, где освидетельствование показало среднюю степень опьянения", - указали в пресс-службе департамента полиции.

В суде уточнили, что судья сейчас находится в отпуске без содержания, ее дела перераспределены между другими судьями.

Напомним, по Конституционному закону "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан" судью могут привлечь к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка.